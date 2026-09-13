Göztepe 5 haftayı galibiyetsiz kapattı, ligde kazanamayan tek ekip oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göztepe 5 haftayı galibiyetsiz kapattı, ligde kazanamayan tek ekip oldu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de ilk 5 haftada 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan Göztepe, 2 puanla ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konumunda. Geçen sezonun en az gol yiyen ikinci ekibi olan sarı-kırmızılılar, bu sezon kalesinde 13 gol görerek en çok gol yiyen takım oldu.

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Göztepe, ilk 5 haftayı galibiyetsiz kapattı.

Lig öncesi kadrosunda geniş çaplı revizyona giden İzmir temsilcisi, 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 2 puan toplayabildi.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan ve kalesinde gördüğü 3 gole 3 golle karşılık veren Göztepe, ilk iç saha maçında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar 3. haftada deplasmanda son şampiyon Galatasaray'a 3-2 yenildi.

İç sahada puan alamadı

Savunma hattındaki oyuncuların sakatlıkları nedeniyle sorunlar yaşayan İzmir temsilcisi, 4. haftada sahasında Gaziantep FK'yi konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında kalesinde 4 gol gören sarı-kırmızılı ekip, sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Göztepe ligin 5. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaştı, Antalya deplasmanında da aradığı galibiyeti bulamadı. Karşılaşmadan 2-2'lik eşitlikle ayrılan takım 5 hafta sonunda hanesine yalnızca 2 puan yazdırabildi.

Galibiyeti bulunmayan tek ekip

Ligde 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Göztepe, ligde galibiyeti bulunmayan tek ekip oldu.

Yaz transfer döneminde kadrosunu 9 futbolcuyla güçlendiren sarı-kırmızılılar, yeni transferlerinden beklediği verimi alamadı.

İlk 4 haftada kaleyi koruyan Luka Gugeshashvili, Gaziantep FK maçının ilk 45 dakikasında 4 gol görmesinin ardından oyundan alındı. Karşılaşma esnasında taraftarlarla gerginlik yaşayan Gürcü kaleci, maç sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Yeni transferlerden Gambiyalı savunma oyuncusu Noah Sonko Sundberg ise sezon öncesinde Trabzonspor ile yapılan özel müsabakada yaşadığı sakatlık nedeniyle lig maçlarında forma giyemedi.

Hücum oyuncularından Armstrong ile Henrique ve sol bek Akonnor daha çok süre alırken diğer yeni transferler çoğunlukla karşılaşmaların ikinci yarısında hamle oyuncusu olarak tercih edildi.

Geçen sezonun en az gol yiyen ikinci takımıydı

Geçen sezonu ligin en az gol yiyen ikinci ekibi olarak tamamlayan sarı-kırmızılılar, bu sezon ise şu ana kadar kalesinde en çok gol gören ekip oldu.

Kalesinde 5 maçta 13 gol gören Göztepe, rakip fileleri 9 kez havalandırdı.

İzmir temsilcisi, ligin 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe 5 haftayı galibiyetsiz kapattı, ligde kazanamayan tek ekip oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
Ortalığı birbirine kattı Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
Pazartesi alarmı Okulların açılış saati değişti Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp Fener taraftarı anında fark etti Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
Orkun Kökçü’nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı Fiyatı servet değerinde Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde

13:04
Yer Taksim Baskın yapılan gece kulüplerinden uyuşturucu fışkırdı
Yer Taksim! Baskın yapılan gece kulüplerinden uyuşturucu fışkırdı
11:48
15 ilde düğmeye basıldı “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler
15 ilde düğmeye basıldı! “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler
11:44
Kayıp 11 aylık Büşra bebekle ilgili “satıldı“ iddiası 5 şüpheli gözaltında
Kayıp 11 aylık Büşra bebekle ilgili "satıldı" iddiası! 5 şüpheli gözaltında
11:17
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle ABD’yi köşeye sıkıştırdılar
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle! ABD'yi köşeye sıkıştırdılar
11:09
Memur emeklisinin ’seyyanen zam’ talepli dosyası AYM’de tek çatı altında
Memur emeklisinin 'seyyanen zam' talepli dosyası AYM'de tek çatı altında
11:07
“Ailem Güvende“ operasyonunda yeni gelişme Zenne Arif gözaltında
"Ailem Güvende" operasyonunda yeni gelişme! Zenne Arif gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 13:16:48. #.0.2#
SON DAKİKA: Göztepe 5 haftayı galibiyetsiz kapattı, ligde kazanamayan tek ekip oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement