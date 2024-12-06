Trendyol Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'u konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, pas ve taktik çalışmalar yaptı.
Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Adana Demirspor karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek.
Son Dakika › Spor › Göztepe-Adana Demirspor Maçı Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
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