Göztepe, Adana Demirspor'u Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

Göztepe, Adana Demirspor'u Mağlup Etti

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, kazançlarını hak ettiklerini ve şanssız vuruşlar yaşadıklarını belirtti.

07.12.2024 20:25
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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada bugün kazanan taraf olmayı hak ettiklerini söyleyerek, "Golü daha erken bulabilirdik ama son vuruşlarda şanssızdık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bugün bitiricilik konusunda şanssızlıklar yaşadıklarını ifade eden Stoilov, "Pozisyonlar da üretmeyi başardık. Aynı şekilde Adana Demirspor da pozisyonlar buldu ama bence hırs ve motivasyon olarak bugün yeterince yüksek seviyede değildik. Eğer bizim gibi genç oyunculardan kurulu bir takımsanız o zaman her maçta yüksek seviye ve hırsla sahada olmalısınız. Belki de oyuncularım bugün maçtan önce Adana Demirspor'un puanına baktılar ve yukarı olmadığını görünce o yüzden bu şekilde bir davranış içerisinde olmuş olabilirler ama sonuç olarak galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Aynı zamanda bugün cezalı olan taraftarlarımız vardı. Federasyonun bu tarz cezaları tekrar gözden geçirmesinin iyi olacağını belirtmiştim. Çünkü taraftarları maçlara çekmek gerçekten zor, futbol onlarla güzel. Lütfen daha farklı cezalar bulalım" dedi.

Çok fazla sakat oyuncularının olduğunu söyleyen Stoilov, sözlerini şöyle noktaladı:

"Belki bazı pozisyonlarda genç oyuncularımızı da kullanabiliriz önümüzdeki maçlarda. Bazı oyuncularımızın zihin yorgunluğu olabilir. Haftada 3 maç olacak. Tabii bu sıkı bir fikstür ama savunma anlamında yedek kulübesinde yeterince rotasyonu kullanabileceğimiz oyuncular var. Fakat maalesef orta saha ve hücum hattında bu şekilde değil, orada daha fazla eksiklerimiz var. Aslında hani şaka düşünürsek, zaman zaman bir stoperi bile ön bölgeye çekmemiz gerekebilir." - İZMİR

Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Adana Demirspor'u Mağlup Etti - Son Dakika

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