Göztepe Alanyaspor deplasmanına hazır, 3 sakat oyuncu yok
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Sundberg, Godoi ve Furkan Bayır'ın bu maçta forma giymesi beklenmiyor.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
İdmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan takım, günü orta-şut çalışmalarıyla tamamladı.
İzmir temsilcisi, bugün özel uçuşla Alanya'ya giderek kampa girecek.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Sundberg, Godoi ile Furkan Bayır'ın bu maçta forma giymesi beklenmiyor.
Ligde ilk 4 haftada 1 puan toplayabilen İzmir ekibi, Alanya deplasmanında bu sezonki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Göztepe Alanyaspor deplasmanına hazır, 3 sakat oyuncu yok - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?