Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen son antrenman, ısınmayla başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti.
Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise şut çalışması yaptı.
Göztepe, yarın saat 20.00'de sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Göztepe, Alanyaspor Maçına Hazır - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?