Göztepe Basketbol\'dan Gemlik Galibiyeti

Göztepe Basketbol Başantrenörü Rüçhan Tamsöz, Gemlik Basketbol galibiyeti sonrası "Bizim için önemli olan kendi doğrularımızı yapmak. Kendi doğrularımızı oynadığımız sürece hep bir adım daha ileri, bir adım daha yukarı gidebileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Türkiye Basketbol 2. Ligi A Grubu'nu üçüncü sırada bitirerek play-off oynama başarısı gösteren Göztepe Basketbol, eşleşmedeki ilk maçta Gemlik Basketbol'u konuk etti. İzmir ekibi, Bornova Belediyesi Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 88-36 kazanmayı başardı. Göztepe Başantrenörü Rüçhan Tamsöz de karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu. Beklediklerinden daha az temaslı ve daha az tempolu bir maç olduğunu söyleyen Tamsöz, "Çünkü Gemlik takımı aslında çok yetenekli oyunculardan kurulu bir takım. Tofaş'ın BGL oyuncuları hepsi burada ve A takım seviyesini görecek en az 3-4 tane oyuncu var. Özellikle en skorer ve en etkin 2 oyuncuları bugünkü maçta oynamadı. Onun da tabi bu maça etkisi oldu. Fakat bizim için önemli olan kendi doğrularımızı yapmak. Kiminle oynarsak oynayalım. Kendi doğrularımızı oynadığımız sürece hep bir adım daha ileri, bir adım daha yukarı gidebileceğimizi düşünüyoruz. Onun için kendi doğrularımızı yapmaya, oynamaya devam edeceğiz" dedi.

"Gelecek sezon altyapıdan takviyeler yapacağız"

Gelecek sezon altyapıdan takviyeler yapacaklarını ifade eden Tamsöz, "Biz de önümüzdeki sezon ve ondan sonraki sezonlarda altyapımızdan gelen arkadaşlarımızı takımımıza monte ederek aynı şekilde devam edeceğiz. Kazandığımız için mutluyuz. Bundan sonraki maçlarda bakacağız. Bundan sonraki her maç final niteliğinde diye daha önce söylemiştim. Asıl lig bundan sonra başlıyor. Daha önce kazandığımız ya da kaybettiğimiz maçların hiçbir önemi yok. Buradan sonraki kazanacağımız maçlar bizi yukarıya taşıyacak. Onun için gelen seyirciye de çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha da fazla destek bulacağımızdan eminim. Gelip bize destek vermeye devam etsinler. Gurur duyacakları bir takım görecekler" ifadelerini kullandı. - İZMİR