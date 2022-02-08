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Göztepe, Beşiktaş'a hazırlanıyor - Son Dakika

Göztepe, Beşiktaş'a hazırlanıyor

08.02.2022 13:59
Göztepe, Beşiktaş'a hazırlanıyor

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Göztepe, 10 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da Beşiktaş'a konuk olacak. Maç öncesinde sarı-kırmızılı ekipte hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, Teknik Direktör Nestor El Maestro yönetiminde bir antrenman gerçekleştiren Göztepe'de, futbolcular ilk bölümde ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. İkinci bölümde ise dar alandan oyun çalışması gerçekleştiren futbolcular, antrenmanı tamamladı. - İZMİR

Göztepe, Beşiktaş'a hazırlanıyor
Göztepe, Beşiktaş'a hazırlanıyor
Göztepe, Beşiktaş'a hazırlanıyor

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Türkiye Kupası, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göztepe, Beşiktaş'a hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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