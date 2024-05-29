Göztepe, Billal Messaoudi'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacak - Son Dakika
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Göztepe, Billal Messaoudi'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacak

Göztepe, Billal Messaoudi\'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacak

Göztepe, sezon başında KV Kortrijk'den kiraladığı Billal Messaoudi'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Messaoudi'nin sakatlık problemi ve yüksek tempo göz önüne alınarak opsiyonun kullanılmaması kararlaştırıldı.

29.05.2024 13:32
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Göztepe, sezon başında KV Kortrijk'den kiraladığı Billal Messaoudi'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e çıkmayı başaran Göztepe'de transfer hareketliliği devam ediyor. İsmail Köybaşı ve Dennis'le sözleşme uzatan sarı-kırmızılılarda ayrılacak oyuncularda yavaş yavaş belli olmaya başladı. İlk olarak takımda kiralık bulunan futbolcuların durumunu masaya yatıran İzmir ekibi, sezon başında KV Kortrijk'den kiralanan ve 5 gol, 6 asistlik performansıyla sarı-kırmızılıların Süper Lig'e yükselmesinde önemli bir paya sahip olan kanat oyuncusu Billal Messaoudi'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Teknik heyet 26 yaşındaki Cezayirli'nin genel performansından memnun olsa da Süper Lig'deki yüksek tempo göz önüne alındığında ve oyuncunun sürekli sakatlık problemine takılması opsiyonunun kullanılmamasındaki baş etken olduğu ifade edildi.

Messaoudi, geride kalan sezonda sakatlığı sebebiyle 10 lig maçında forma giyemedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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