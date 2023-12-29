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Göztepe, Bulgaristan pazarına yöneldi

Göztepe, Süper Lig'e yükselme umutlarını sürdürmek için Bulgaristan'da forma giyen Antoine Baroan'ı transfer etmek istiyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un öncelikli hedefi olan 23 yaşındaki forvet için girişimler başlayacak.

Göztepe, Bulgaristan pazarına yöneldi
29.12.2023 - 12:05,  Güncelleme: 12:13
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Onur ATIŞ/ İZMİR,

1'inci Lig'de ilk yarıyı 32 puanla 3'üncü sırada tamamlayıp Süper Lig'e yükselme umutlarını ikinci yarıya taşıyan Göztepe, transferde Bulgaristan pazarına yöneldi. Yıllarca ülkesi Bulgaristan'da Levski Sofya, Litex Lovech ve Botev Plovdiv takımlarında görev yapan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un dış transferde isimleri belirlemeye başladığı kaydedildi. Deneyimli teknik adamın özellikle forvet transferi için liste oluşturmaya başladığı ve ilk olarak Antoine Baroan ismini gündemine aldığı belirtildi. Bulgaristan'da Botev Plovdiv takımında forma giyen 23 yaşındaki forvet için kısa zamanda girişimlerin başlayacağı kaydedildi.

Baroan'ı Beşiktaş'tan ayrılmadan önce teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da izlediği ve oyuncu hakkında olumlu rapor verdiği vurgulandı. Bu sezon Plovdiv'de 12 maça çıkan oyuncu 8 gol atarak önemli bir istatistik yakaladı.

Öte yandan zirve yarışında ikinci yarının ilk haftasında oynanacak Sakaryaspor-Göztepe maçına, ev sahibi Sakarya taraftarı alınmayacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sakaryaspor'un Kocaelispor'la son oynadığı maçta taraftarın neden olduğu saha olayları nedeniyle yeşil-siyahlılara 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi. 12 Ocak'ta Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak maçta sadece Göztepe taraftarları stada alınacak.

Kaynak: DHA
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