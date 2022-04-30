Göztepe, Çaykur Rizespor maçına hazır - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra orta ve şut çalışması gerçekleştirdi.
Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Göztepe-Çaykur Rizespor karşılaşmasında hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.
Kaynak: AA
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