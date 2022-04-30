Göztepe, Çaykur Rizespor maçına hazır - Son Dakika
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Göztepe, Çaykur Rizespor maçına hazır

30.04.2022 18:56
Göztepe, Çaykur Rizespor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra orta ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Göztepe-Çaykur Rizespor karşılaşmasında hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

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Spor Toto Süper Lig, Rizespor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe, Çaykur Rizespor maçına hazır - Son Dakika


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