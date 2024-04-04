Göztepe CEO\'su Kerem Ertan: Göztepe 100. yaşını Süper Lig\'de kutlayacak

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Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor'a 3-2 kaybedilen maçtan sonra açıklamalarda bulunan Göztepe'nin CEO'su Kerem Ertan, "Göztepe hedefine emin adımlarla yürümeye devam edecek ve 100. yaşını Süper Lig'de kutlayacak" dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 28. hafta mücadelesinde Kocaelispor'la karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 2-0 öne geçtiği maçta bitime 7 dakika kala yediği 3 penaltı golüyle sahadan 3-2 mağlup olarak ayrıldı. Alınan bu yenilgiden sonra Göztepe CEO'su Kerem Ertan, önemli açıklamalarda bulundu. Göztepe'nin hedefine emin adımlarla yürüyeceğini ve 100. yaşını Süper Lig'de kutlayacağını dile getiren Ertan, "Dün gece futbol sahalarında ender görülecek olaylardan birini yaşadık ve maçın son 10 dakikalık periyodunda aleyhimize çalınan üç penaltı ile sonuna kadar hak ettiğimiz 3 puanı maalesef kaybettik. Göztepe Spor Kulübü olarak bize yakışan şekilde her platformda Göztepe'mizin haklarını savunmak ve korumak için tüm gayretimiz ile çalıştığımızın bilinmesini önemle belirtmek isterim. Başımızı öne eğmeyeceğiz, bu maçı ardımızda bırakıp moralli bir şekilde Erzurum maçı ile birlikte taraftarımız ve camiamızın desteği ile Süper Lig yürüyüşümüze güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Göztepe'miz 100. yaşını önümüzdeki sezon Süper Lig'de kutlayacak. Buna inanın. Çok değerli futbol takımımız, teknik ve idari kadromuz, yönetimimiz ve muhteşem taraftarımızla kol kola, omuz omuza bu hedefe ulaşacağız" diye konuştu. - İZMİR