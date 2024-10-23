Göztepe Cimnastik Şubesi Birinci Yaşını Kutladı

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Göztepe Cimnastik Şubesi, milli sporcu Ferhat Arıcan'ın göreve gelmesinin ardından birinci yılını kutladı.

Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Gürsel Aksel Stadı'ndaki basın toplantısında yaptığı konuşmada, cimnastik şubesinin bir yılda geldiği noktayı kendisinin bile tahmin edemediğini söyledi.

İzmir'in her alanda olduğu gibi sporda da harekete geçmesi gerektiğini kaydeden Sepil, şöyle konuştu:

"İşin doğrusu şu anda çok başarılı olmayan bir İzmir sporu var. Bizim bunu değiştirmemiz gerekiyor. Burada cimnastikte yaptığımız ortada ama hep futbol konuşuluyor. Zehra'nın Türkiye Şampiyonası'nda aldığı madalya beni futbolda alacağımız bir başarı kadar sevindiriyor. Biz zaten buna alıştığımız, bunu iç dünyamızda sindirdiğimiz gün sporda daha başarılı adımlar atacağız."

Sepil, hedeflerinin cimnastik şubesini Türkiye'de örnek bir yapı haline getirmek olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun için de her türlü altyapımız var. Cimnastik şubemizin ilk yılı aynı zamanda kulübümüzün 100. yılı. Kulübümüzün 100. yılı kutlamaları için de çalışmalara başladık. Cimnastikte gelecek yıl için konulan 1925 sporcu hedefini burada hepimiz kayıt altına aldık. Bunun ulaşılabilecek bir hedef olduğuna inanıyorum. Yüzüncü yılda bütün branşlarda başarı yakalamış, İzmir'e, Türk sporuna daha fazla hizmet veren bir yapıya dönüşeceğimize inanıyorum."

Göztepe Cimnastik Şubesinin sorumlusu Ferhat Arıcan ise eğitimin her şeyin ilk ve en önemli adımı olduğunu, her çocuğun en iyi koşullarda spor eğitimi almayı hak ettiğini söyledi.

Göztepe Cimnastik bünyesinde sporcu sayılarını yüzde 100 artırdıklarını belirten Ferhat Arıcan, şunları kaydetti:

" Paris Olimpiyatları'nda hem Göztepe'mizi hem de ülkemizi temsil ettim. Bu, benim için gerçekten büyük gurur. Yine Göztepeli cimnastikçiler Mehmet Ayberk Koşak ile Mert Efe Kılıçer olimpik kadroda yer buldu. Bir yandan tarih yazıyor, bir yandan tarihe tanıklık ediyoruz. Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemiz ve Göztepe, çok daha fazla isimle temsil edilecek. Bu da hayalimiz ve hedefimiz. Diğer her şey gibi bu da gerçek olacak."

Ferhat Arıcan, Göztepe'nin çok büyük bir marka olduğunu ve ilelebet yaşayacağını aktararak, "Göztepe Cimnastik de bu güçlü adımlar sayesinde her geçen gün daha da sağlamlaşıp büyüyecek ve bir yıl önce Sepil başkanımızla kurduğumuz hayale ulaşacağız: Her sokakta Göztepe formalı çocuklar." değerlendirmesinde bulundu.

Aerobik Cimnastik Kulüpler Arası Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Zehra Çiçek de çok çalıştığını, haftanın 6 günü antrenman yaptığını belirterek, "Pek kolay olmadı ama uzun zamandır beklediğim başarı gerçekleşti." dedi.

Konuşmaların ardından cimnastik sporcularının da katılımıyla birinci yıl dolayısıyla pasta kesildi.