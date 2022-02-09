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Göztepe'de 7 futbolcu gitti, 5 futbolcu geldi - Son Dakika

Göztepe'de 7 futbolcu gitti, 5 futbolcu geldi

09.02.2022 11:37
Göztepe'de 7 futbolcu gitti, 5 futbolcu geldi

Göztepe, ara transfer döneminde 2'si kiralık 5 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Göztepe, ara transfer döneminde 2'si kiralık 5 futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, 3'ü kiralık olmak üzere 7 futbolcusuyla da yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ara transfer döneminde hareketli günler yaşadı. Ligin ilk yarısını küme düşme hattında tamamlayan ancak ikinci yarının ilk 4 maçını kazanarak yükselişe geçen sarı-kırmızılılar, kadrosuna takviyeler yapmayı da ihmal etmedi. İzmir temsilcisi, transfer çalışmaları kapsamında 27 yaşındaki Boşnak kaleci Kenan Piric ile 1.5 yıllık, 27 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Oussama Tannane ile yarım sezonluk ve Arjantinli santrfor Franco Di Santo ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar ayrıca, sezon sonuna kadar Galatasaray'dan orta saha oyuncusu Aytaç Kara ve Dinamo Zagreb'den İsviçreli sol bek François Moubandje'yi kiraladı. Göztepe böylelikle 5 yeni futbolcuyu kadrosuna katmış oldu.

7 futbolcu gitti

Öte yandan sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde 3'ü kiralık olmak üzer 7 futbolcusuyla da yollarını ayırdı. Göztepe'de Macar kaleci Balazs Megyeri, Nijeryalı santrfor Brown Ideye, defans oyuncuları Şefik Abalı ve Alper Aşkın ile yollar ayrıldı. Altyapıdan yetişen futbolcular Erkam Kömür ve Tibet Öniz 3. Lig ekibi Başkent Gözgözler FK'ye, orta saha oyuncusu Beykan Şimşek ise 1. Lig ekibi Bandırmaspor'a kiralık olarak transfer oldu. - İZMİR

Göztepe'de 7 futbolcu gitti, 5 futbolcu geldi
Göztepe'de 7 futbolcu gitti, 5 futbolcu geldi
Göztepe'de 7 futbolcu gitti, 5 futbolcu geldi
Göztepe'de 7 futbolcu gitti, 5 futbolcu geldi

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Spor Toto Süper Lig, Göztepe, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göztepe'de 7 futbolcu gitti, 5 futbolcu geldi - Son Dakika Spor


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