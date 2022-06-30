Göztepe'de Başkan Vekili Talat Papatya görevinden ayrıldı - Son Dakika
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Göztepe'de Başkan Vekili Talat Papatya görevinden ayrıldı

30.06.2022 13:07
Göztepe'de Başkan Vekili Talat Papatya görevinden ayrıldı

Göztepe Spor Kulübü, 8 yıldır başkan vekilliği görevini yürüten ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na seçilmesi sebebiyle kulüpten ayrılan Talat Papatya'ya teşekkür etti.

Göztepe Spor Kulübü, 8 yıldır başkan vekilliği görevini yürüten ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na seçilmesi sebebiyle kulüpten ayrılan Talat Papatya'ya teşekkür etti.

Göztepe Spor Kulübü'nde, Mehmet Sepil'in yanında 8 yıldır başkan vekilliği görevini yürüten Talat Papatya, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na seçilmesi sebebiyle sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldı. Talat Papatya'nın ayrılığı üzerine Göztepe, teşekkür mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzde 8 yıldır başkan vekilimiz olarak görev yapan Talat Papatya'nın, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na seçilmesinden sonra görevinden ayrıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Göztepe Spor Kulübü olarak, Talat Papatya'ya 8 yıldır göstermiş olduğu emeklerinden ötürü teşekkür eder, Türk futbolunun gelişimi için üstlendiği yeni görevinde başarılar dileriz." - İZMİR

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Turgutluspor Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı Turgutluspor Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı Turgutluspor görev dağılımını yaptı Turgutluspor görev dağılımını yaptı
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Sepil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de Başkan Vekili Talat Papatya görevinden ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Göztepe'de Başkan Vekili Talat Papatya görevinden ayrıldı - Son Dakika
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