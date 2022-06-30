"Kulübümüzde 8 yıldır başkan vekilimiz olarak görev yapan Talat Papatya'nın, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na seçilmesinden sonra görevinden ayrıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Göztepe Spor Kulübü olarak, Talat Papatya'ya 8 yıldır göstermiş olduğu emeklerinden ötürü teşekkür eder, Türk futbolunun gelişimi için üstlendiği yeni görevinde başarılar dileriz." - İZMİR

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Sepil, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Göztepe'de Başkan Vekili Talat Papatya görevinden ayrıldı - Son Dakika

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