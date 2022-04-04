Göztepe'de çöküş sürüyor - Son Dakika
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Göztepe'de çöküş sürüyor

04.04.2022 11:29
Göztepe'de çöküş sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de her geçen hafta küme düşmeye yaklaşan Göztepe'de umutlar tükeniyor.

Spor Toto Süper Lig'de her geçen hafta küme düşmeye yaklaşan Göztepe'de umutlar tükeniyor. Milli aranın ardından deplasmanda lig ikincisi İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar rakibine 3-0 yenilerek mağlubiyet serisini 8 maça çıkardı. Bitime 7 maç kala kurtuluş bölgesindeki GZT Giresunspor'un 9 puan gerisine düşen Göztepe, 5'inci sezonunu geçirdiği Süper Lig'e mendil sallama sınırına geldi. Göztepe, Süper Lig tarihindeki en kötü serilerden birini yakaladı. Göztepe, 1999-2000 sezonunda yer aldığı Süper Lig'de üst üste 8 maçını kaybetmişti. O dönem küme düşen sarı-kırmızılılar aynı mağlubiyet serisini bu sezon da yakaladı.

İzmir temsilcisinde Nestor El Maestro'nun yerine göreve getirilen Hırvat Teknik Direktör Stjepan Tomas da beklentileri karşılaşamadı. Göztepe'nin başında Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve Konyaspor maçlarına çıkan Tomas puanla dahi tanışamadı. Göztepe, Trabzonspor'a deplasmanda 4-2, Alanyaspor'a evinde 2-0 ve son olarak da Konyaspor'a dış sahada 3-0 yenildi. Basit goller yediklerinden yakınan Tomas, "Hem erken hem de basit goller yedik. Kırılma anımız ise Cherif Ndiaye'nin kırmızı kart görmesiydi. İlk yarı sonunda 10 kişi kaldık. Bu yüzden maçın ikinci devresi bizim için zorlu geçti. Çok üzgünüz" açıklamasında bulundu. Başkan Mehmet Sepil'in istifası ve devir gündemiyle belirsizliğe bürünen Göztepe, bu hafta evinde Yukatel Kayserispor'la karşı karşıya gelecek.


- İzmir
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Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Konyaspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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