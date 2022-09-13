Göztepe'de Demirel olmuyor, alternatif artıyor - Son Dakika
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Göztepe'de Demirel olmuyor, alternatif artıyor

13.09.2022 11:27
Göztepe'de Demirel olmuyor, alternatif artıyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de 5 hafta sonunda teknik direktör Turgay Altay'la yollarını ayırıp yeni çalıştırıcısını belirlemek için yoğun mesai harcayan Göztepe'de liste başı olan isimlerden Volkan Demirel teklifi kabul etmedi.

SPOR Toto 1'inci Lig'de 5 hafta sonunda teknik direktör Turgay Altay'la yollarını ayırıp yeni çalıştırıcısını belirlemek için yoğun mesai harcayan Göztepe'de liste başı olan isimlerden Volkan Demirel teklifi kabul etmedi. Son olarak Fatih Karagümrük'te çalışan genç teknik adam, kariyerini Süper Lig'de sürdürmeyi düşündüğünü söyledi. Demirel'den beklediği cevabı alamayan yönetim diğer alternatiflere yöneldi.

Hüseyin Eroğlu, Fuat Çapa ve Tamer Tuna'yı listesinde bulunduran Göz-Göz'ün Yılport Samsunspor'dan ayrılan Bayram Bektaş'ı da gündemine aldığı kaydedildi. Bektaş, Göztepe'nin Süper Lig'de mücadele ettiği 2018-2019 sezonunda sarı-kırmızılıları çalıştırdı. Bektaş'ın yabancı dil bilmesi de avantaj olarak değerlendirildi. Henüz net kararını vermeyen yönetimin hafta sonuna kadar teknik adam sorununu çözeceği vurgulandı.


- İzmir
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Hatayspor'da gündem teknik direktör değişikliği: Volkan Demirel ile anlaşma yakın Hatayspor'da gündem teknik direktör değişikliği: Volkan Demirel ile anlaşma yakın Altay'ı tecrübe sırtlıyor Altay'ı tecrübe sırtlıyor
Kaynak: DHA

Volkan Demirel, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de Demirel olmuyor, alternatif artıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Göztepe'de Demirel olmuyor, alternatif artıyor - Son Dakika
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