Göztepe'de kaleci İrfan Can kadro dışı bırakıldı - Son Dakika
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Göztepe'de kaleci İrfan Can kadro dışı bırakıldı

22.03.2022 20:10
Göztepe'de kaleci İrfan Can kadro dışı bırakıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de sular durulmuyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de sular durulmuyor. Gürsel Aksel Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilerek kümede kalma umutlarını tüketen Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat süresiz kadro dışı bırakıldı.

Alanyaspor maçının bitiminde kendisine tepki gösteren taraftarlarla münakaşaya giren ve takım arkadaşları tarafından güçlükle yatıştırılan genç file bekçisine yönetimden ceza kesildi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncumuz İrfan Can Eğribayat, Alanyaspor maçında gerçekleştirdiği disiplinsiz davranışı nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Geçen sezon başında Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor'dan transfer edilen İrfan Can kısa bir sürede takımın birinci kalecisi oldu. Adı Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'le anılan genç kaleci 6 Aralık 2021 tarihinde oynanan Gaziantep FK maçından önce anne karnında kızını kaybetmişti.

İRFAN CAN'DAN AÇIKLAMA

İrfan Can sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Alanyaspor maçında yaşanan hadiselere açıklık getirmek istiyorum. Kamuoyunun bildiği üzere geçtiğimiz aylarda bebeğimiz hayatını kaybetti. Bu olayın ardından haliyle en hassas noktamız kızımız olmuştur. Kızımı kaybettikten 3 maç sonra Adana Demirspor karşılaşmasında sorunlar yaşadım. Tüm taraftar toplu bir şekilde bana tepki gösterdi. O maçta ise profesyonelliğimi koruyup maç süresince elimden geleni yapmaya çalıştım. Üzücü olayların yaşandığı Alanyaspor karşılaşmasında maç boyu devam eden tepkiler, vefat eden kızımın üzerinden beni yaralamaya çalışıp argo kelimeler kullanan insanlar oldu. Maç bitine kadar sükunetimi korumaya çalıştım. Sakince soyunma odasına girerken ağır ithamlarla karşılaştım. Bir insan olarak sabrım tükendi, kayıtsız kalamadım. Yaşadığım olaylardan ötürü başkanımız Mehmet Sepil'den, yöneticilerimizden, takım arkadaşlarımdan, Göztepe ve Türk futbol camiasından özür dilerim" cümlelerini kullandı. İrfan Can taraftardan ise özür dilemediğini bildirdi.


Göztepe'de kaleci İrfan Can kadro dışı bırakıldı
Göztepe'de kaleci İrfan Can kadro dışı bırakıldı
Göztepe'de kaleci İrfan Can kadro dışı bırakıldı
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Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'de kaleci İrfan Can kadro dışı bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göztepe'de kaleci İrfan Can kadro dışı bırakıldı - Son Dakika
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