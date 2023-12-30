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Göztepe'de kadro yapılanması başlıyor

Göztepe, 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Süper Lig'e yükselmek için kadro yapılanmasına başladı. Dış transferde Serdar Gürler ve Antoine Baroan'ı gündemine alan Göztepe, iç transferde de hareketli günler geçirecek. Teknik direktör Stoilov'un raporunu bekleyen kulüp, Atınç Nukan, Ali Dere, Fıratcan Üzüm, Romal Palmer ve Kubilay Kanatsızkuş ile yollarını ayırabilir. Ayrıca, Celil Yüksel'in Samsunspor'a geri dönme ihtimali de bulunuyor.

Göztepe\'de kadro yapılanması başlıyor
30.12.2023 - 09:55,
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1'inci Lig'de 2023-24 sezonunun ikinci yarısında direkt Süper Lig'e yükselebilmek için mücadele edecek Göztepe'de kadro yapılanması için düğmeye basıldı. Dış transferde Başakşehir'den kanat oyuncusu Serdar Gürler ve Bulgar ekibi Botev Plovdiv'in golcüsü Antoine Baroan'ı gündemine alan Göztepe, iç transferde de hareketli günler geçirmeye başladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un yılbaşından sonra takımdan ayrılacakların listesini Sportif Direktör Ivan Mance'ye vereceği kaydedildi.

Sarı-kırmızılıların Atınç Nukan, Ali Dere, Fıratcan Üzüm, Romal Palmer ve Kubilay Kanatsızkuş ile vedalaşabileceği ifade edildi. Stoilov'un raporunu bekleyen kurmayların, adı geçen bu oyuncularla masaya oturacağı ve karşılıklı olarak yolları ayıracağı iddia edildi. Göz-Göz'ün sezon başında Samsunspor'dan kiraladığı orta saha Celil Yüksel'in de, transfer yasağı cezası alan kulübüne geri dönebileceği dile getirildi.

Kaynak: DHA
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