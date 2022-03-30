Göztepe'de Konyaspor hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Göztepe'de Konyaspor hazırlıkları sürüyor

30.03.2022 13:56
Göztepe'de Konyaspor hazırlıkları sürüyor

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de konuk olacağı İ.H. Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de konuk olacağı İ.H. Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta maçında Göztepe, 3 Nisan Pazar günü Konyaspor'a konuk olacak. Maç öncesinde sarı-kırmızılı takımda hazırlıklar sürüyor. Bugün sabah saatlerinde Adnan Süvari Tesisleri'nde, Teknik Direktör Stjepan Tomas yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ilk bölümde ısınma çalışmalarının ardından dar alanda oyun ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. İkinci bölümde ise taktiksel çalışma yapılarak antrenman tamamlandı. - İZMİR

Göztepe'de Konyaspor hazırlıkları sürüyor
Göztepe'de Konyaspor hazırlıkları sürüyor
Göztepe'de Konyaspor hazırlıkları sürüyor

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Spor Toto Süper Lig, Konyaspor, Göztepe, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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