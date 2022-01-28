Göztepe'de Şefik Abalı oynamadan gitti

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sezon başında Wacker Innsbruck'tan geleceğe yönelik hamle olarak transfer edip henüz kamp döneminde Avusturya ekibi Amstetten'e kiraladığı Şefik Abalı ile yollar ayrıldı. Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Aktuğ Sönmez, 19 yaşındaki futbolcunun kariyerine Avrupa'da devam edeceğini belirterek, "Şefik Abalı, Avusturya'da yetişmiş ve profesyonel olmuş bir oyuncu. Kendisini sezon başında bedelsiz kulübümüze kazandırıp gelişiminin devam etmesi için tekrar kiralamıştık. Kiralık gittiği kulüpte fazla forma şansı bulamaması sebebiyle kulübüyle karşılıklı olarak ayrılma kararı aldılar. Şefik bundan sonraki futbol yaşantısını Avrupa'da sürdürmek istemesi sebebiyle kendisiyle anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz" dedi.

- İzmir