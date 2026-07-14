Göztepe'de Stoilov'dan Transfer Açıklaması - Son Dakika
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Göztepe'de Stoilov'dan Transfer Açıklaması

14.07.2026 14:23
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Göztepe teknik direktörü Stoilov, 1-2 transfer çalışması yapıldığını ve hızlı bir başlangıç istediklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Kulübümüz 1-2 transferle ilgili çalışmalarını sürdürüyor ama bu umarım bir an önce olur ve buraya gelirler." dedi.

Stoilov, takımın kamp yaptığı Slovenya'nın başkenti Lübliyana yakınlarındaki Bled kasabasında antrenmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, oyuncuların çok iyi çalıştığını söyledi.

Yüksek dinamizme bir an önce takım olarak ulaşmaları gerektiğini bildiren Stoilov, kendi futbol tarzlarında yüksek dinamizm ve agresifliğin çok önemli olduğunu ve bu yönde çalıştıklarını kaydetti.

Transfer çalışmalarına değinen Stoilov, şöyle konuştu:

"Kulübümüz 1-2 transferle ilgili çalışmalarını sürdürüyor ama bu umarım bir an önce olur ve buraya gelirler. Takımdaki rekabet ortamını artırırlar. Hızlı bir şekilde bunların olacağını umuyorum ama ne zaman olur bunu bilemem. Şu anda çalışmalar sürüyor. Lige iyi bir şekilde başlamak istiyoruz. Zor bir maç fikstürü bizi bekliyor. 2 tane önemli deplasman maçı var ligin başında. Biz hemen maksimum puanı toplamamız gerekiyor. Bu sene çok daha iyi olması için çok çalışacağız. Göztepe'nin son 2 sezonda başardıklarını başarmak kolay değil. Herkese büyük sıkıntılar yaşattık ve çok önemli maçlar kazanarak önemli puanlar topladık. Şimdi tekrar çalışmalarımızı sürdürüp daha iyi bir şekilde ligi bitirmek için elimizden geleni yapacağız."

"(10+4 yabancı kuralı) Türk oyuncular çok pahalı"

Stoilov, TFF'nin yabancı oyuncu kuralına ilişkin ise şunları söyledi:

"Ben bununla ilgili çok fazla bir şey söyleyemem ama bununla beraber Türk oyuncuları arıyoruz ama Türk oyuncular gerçekten çok pahalı oluyorlar. Bunun yerine ben altyapıdan oyuncular buraya getirmeyi, onları denemeyi tercih ediyorum ama onların da takıma uyum sağlamaları birkaç seneyi buluyor. Türk oyuncular çok pahalı ve o istediğimiz seviyede değiller." ifadelerini kullandı:

Janderson: "Umarım takımıma en iyi şekilde yardımcı olabilirim"

Brezilyalı forvet Janderson de Carvalho Costa da sıkı bir şekilde çalıştıklarını aktardı.

Janderson, "Bireysel olarak katlayarak ilerlemek istiyorum. Bu sezon daha sıkı çalışarak başlıyoruz. Umarım takımıma en iyi şekilde yardımcı olabilirim. Mental ve fiziksel olarak sezona en iyi şekilde başlayacağız." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Göztepe'de Stoilov'dan Transfer Açıklaması - Son Dakika

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