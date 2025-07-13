SÜPER Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'de stoper Taha Altıkardeş sözleşme yeniledi. 2 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen 21 yaşındaki oyuncu Slovenya kampında Sportif Direktör Ivan Mance'nin katıldığı törenle 3+1 yıllığına imza attı. Göztepe, Taha'nın bonservisinin tamamını Trabzonspor'dan almıştı. Öte yandan sarı-kırmızılılarda kampta sakatlanan Ogün sol omzundaki eklem çıkığı nedeniyle ameliyat oldu.
Son Dakika › Spor › Göztepe'de Taha Altıkardeş Sözleşme Yeniledi - Son Dakika
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