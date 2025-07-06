Göztepe'de Transfer ve Hedefler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Göztepe'de Transfer ve Hedefler

Göztepe\'de Transfer ve Hedefler
06.07.2025 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, genç yetenekleri kadrosuna katarak yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

SÜPER Lig'de yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan ve Slovenya kampına giden Göztepe'de Teknik Direktör Stanimir Stoilov, ülkesi Bulgar basınına değerlendirmelerde bulundu. Transferde 4 yeni oyuncuyu kadrolarına dahil ettiklerini belirten Bulgar çalıştırıcı, "Oyuncularımızın 3'ü genç futbolcu, sadece stoperimiz daha tecrübeli. Transfer politikamız daha çok genç ve yetenekli oyuncular üzerine kurulu. Onları geliştirerek hem takıma katkı sağlamalarını hem de kulübün gelecekte maddi fayda elde etmesini hedefliyoruz. Brezilya'dan bir orta saha oyuncusuyla da anlaşmamız var. Sol bek pozisyonuna da bir takviye yapmamız gerekiyor. Bu yönde çalışıyoruz. Hedefimiz yine genç, hızla adapte olabilecek ve katkı sağlayacak isimler. Oyuncu satışı olmazsa 1-2 transfer daha yapacağız. Büyük çaplı transfer dönemlerini sevmem" ifadelerine yer verdi.

Sezonu Çaykur Rizespor deplasmanında açacaklarını ifade eden Stanimir Stoilov, "Lige ev sahibi olarak başlamak her zaman keyiflidir. Ama fikstür bu şekilde ve bizim ona göre hareket etmemiz gerekiyor. İlk iki haftada geçen yıl olduğu gibi yine Mourinho'nun Fenerbahçe'siyle karşılaşacağız. Mourinho gibi bir teknik direktöre karşı oynamak her zaman zevktir. O, dünya çapında ilk 2-3 teknik adamdan biridir. Aslında sadece Mourinho değil, Süper Lig'deki diğer teknik direktörlerin seviyesi de çok yüksek. Hepsi oldukça iyi hazırlanmış durumda. Her hafta böyle zorlu rakiplerle futbol savaşı vermek gerçekten büyük keyif. Biz de bu programa göre en iyi şekilde fayda sağlamaya çalışacağız" dedi.

'ROMULO'NUN GELECEĞİNİ YÖNETİM BİLİR'

Gürsel Aksel Stadı'nın kendileri için çok büyük bir avantaj olduğunu dile getiren Stoilov, "Göztepe için asıl avantaj kendi sahasında oynamaktır. Gürsel Aksel'de çok iyi bir atmosferimiz var. Taraftarlarımız takımı müthiş destekliyor ve kulüp ailesiyle iyi bir iletişimimiz var. Bu yüzden burada oynamak tüm oyuncular için bir ayrıcalık. Taraftarlarımız hem iyi hem kötü sonuçta arkamızda" diye konuştu. Transferin gözde ismi Romulo'nun geleceği hakkında da konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Romulo'ya ilgi olduğu doğru. Satışa ne kadar yakın ya da uzak olduğunu kulüp yönetimi bilir. Bu konuda pazarlık yapan ben değilim, sadece takımı çalıştırıyorum. Umarım yönetim, kulüp adına rekor sayılacak bir satış gerçekleştirir. Bu sadece Göztepe için değil, Türk futbolu için de büyük bir transfer olur" yorumunu yaptı. Öte yandan Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, kulübün İngiltere'nin başkenti Londra'daki futbol okulunun 10'uncu kuruluş yılı törenine katıldı.

Kaynak: DHA

Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de Transfer ve Hedefler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de sel felaketi 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp ABD'de sel felaketi! 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp
Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı
İsrail kabinesinde kavga Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti İsrail kabinesinde kavga! Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti
Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel’den ilk tepki Hemen talimat verdi Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel'den ilk tepki! Hemen talimat verdi
CHP’li belediyelere yeni operasyon Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında CHP'li belediyelere yeni operasyon! Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında
Reytinglere yenilen ’’Çift Kişilik Oda’’ 8. bölümde final yapıyor Reytinglere yenilen ''Çift Kişilik Oda'' 8. bölümde final yapıyor
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında
Kıvanç Tatlıtuğ, ’Olasılıksız’ dizisiyle ekranlara dönüyor Kıvanç Tatlıtuğ, 'Olasılıksız' dizisiyle ekranlara dönüyor
Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı

13:11
Manavgat’ta hayvan parkından kaçan aslan öldürüldü
Manavgat'ta hayvan parkından kaçan aslan öldürüldü
13:10
Muhittin Böcek: Bir tane ev için kimseye minnet edecek durumda değilim
Muhittin Böcek: Bir tane ev için kimseye minnet edecek durumda değilim
10:59
Eskişehir dünyanın en güvenli 39. şehri seçildi
Eskişehir dünyanın en güvenli 39. şehri seçildi
09:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanından yeni anayasa için referandum sinyali
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından yeni anayasa için referandum sinyali
09:32
Şamil Tayyar önce paylaştı sonra sildi: Yeni sürprizler olabilir, 2 il risk altında
Şamil Tayyar önce paylaştı sonra sildi: Yeni sürprizler olabilir, 2 il risk altında
11:41
Brad Pitt’in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından ’en büyük pişmanlığı’ ortaya çıktı
Brad Pitt'in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından 'en büyük pişmanlığı' ortaya çıktı
11:40
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
11:25
Urfa’da heyecanlandıran keşif Bulunan yazıt çözülemiyor
Urfa'da heyecanlandıran keşif! Bulunan yazıt çözülemiyor
10:29
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın gözaltına alındığı anlar
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın gözaltına alındığı anlar
10:21
Muhittin Böcek ile eski gelini gözaltında, oğlu aranıyor 30 milyonluk ev ödemesi dosyada
Muhittin Böcek ile eski gelini gözaltında, oğlu aranıyor! 30 milyonluk ev ödemesi dosyada
10:20
Kaçkar Dağları’nda düşen uçağa ulaşan ekipteki dağcı: Yolcu, pilota ’Alçaktan uçuyoruz’ demiş
Kaçkar Dağları'nda düşen uçağa ulaşan ekipteki dağcı: Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş
09:56
Yaprak Dökümü’nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
Yaprak Dökümü'nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
09:44
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı Türkiye’yi düşman ilan etti
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı! Türkiye'yi düşman ilan etti
09:34
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
09:31
Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı
Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2025 13:53:16. #7.13#
SON DAKİKA: Göztepe'de Transfer ve Hedefler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.