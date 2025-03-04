Göztepe'den Hayal Kırıklığı: 2 Puan Kaybı - Son Dakika
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Spor

Göztepe'den Hayal Kırıklığı: 2 Puan Kaybı

Teknik direktör Stoilov, 2-2 berabere kalan Göztepe'nin yediği gollerle büyük üzüntü yaşadığını belirtti.

04.03.2025 00:22
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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 2 puan kaybettikleri için çok üzgün olduklarını vurgulayarak, "Agresiflik, dinamizm ve organizasyon anlamında iyilik fırsatlar yakaladık. Ancak yediğimiz gollerden ötürü gerçekten büyük hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getiren Stoilov, "Bugün 2 puan kaybettik ve bundan ötürü gerçekten çok üzgünüz. Agresiflik, dinamizm ve organizasyon anlamında iyilik fırsatlar yakaladık. Ancak yediğimiz gollerden ötürü gerçekten büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Çünkü ilk golü kontrataktan yedik. İkinci golü de cezası için de boş bir oyuncu bıraktık marke edemedik ve topu filelerimizde yedik. Bunlar kesinlikle yapmamamız gereken hatalar. İki gol de ortadan geldi bundan ötürü gerçekten üzgünüm. Üçüncü golü de atabilirdik fakat bunu değerlendiremedik. Baktığımızda genel olarak çok iyi ataklar yapamadık. Aynı zamanda bugün forvetlerimizi iyi bir şekilde dinamik bir şekilde kullanmak istedik. Çünkü bildiğiniz gibi hepsi sakatlıktan geldi ve şu anda çok iyi formlarında değiller. Sadece birkaç antrenmana çıktı bazıları ama onları iyi bir şekilde hazırlamamız gerekiyor sürekli olarak. Çünkü elimizde başka forvet yok. Son dakikada yediğimiz golden ötürü gerçekten çok üzgünüm. Bunların üzerine tekrar çalışmamız gerekiyor böyle hataları yapmamamız gerekiyor. Aynı zamanda da ceza sahası içinde daha isabetli olmalıyız ve yakaladığımız fırsatları daha iyi değerlendirmeliyiz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Samsunspor, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'den Hayal Kırıklığı: 2 Puan Kaybı - Son Dakika

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