Göztepe, deplasmanda Adanaspor'u 3-0 yendi - Son Dakika
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Göztepe, deplasmanda Adanaspor'u 3-0 yendi

Göztepe, deplasmanda Adanaspor\'u 3-0 yendi

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Göztepe, deplasmanda Adanaspor'u 3-0 mağlup etti. Dennis, Messaoudi ve Yalçın Kayan'ın attığı gollerle Göztepe galibiyete ulaştı.

24.02.2024 21:01  Güncelleme: 21:01
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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Ömer Lütfü Aydın, Erkan Akbulut

Adanaspor: Ferhat Kaplan, Lukaku (Dk. 65 Hüseyin Öztürk), Evren Korkmaz (Dk. 46 Hıdır Aytekin), Fatih Kurucuk, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mehmet Taş, Kubilay Aktaş (Dk. 46 Burhan Tuzun), Diakite (Dk. 80 Metehan Altunbaş), Dabo, Ciss (Dk. 46 Rashad Muhammed), Fernandes

Göztepe: Lis, İsmail Köybaşı, Ümit Akdağ, Heliton, Taha Altıkardeş, Ogün Bayrak (Dk. 80 Fıratcan Üzüm), Yalçın Kayan (Dk. 64 Celil Yüksel), Ahmed Ildız (Dk. 70 Tarkan Serbest), Dennis (Dk. 70 Lundqvist), Romulo (Dk. 63 Mamah), Messaoudi

Goller: Dk. 17 Dennis, Dk. 21 Messaoudi, Dk. 32 Yalçın Kayan (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 15 Kubilay Aktaş, Dk. 87 Hıdır Aytekin (Adanaspor), Dk. 84 Lundqvist (Göztepe)

??????? Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Göztepe, deplasmanda Adanaspor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA

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