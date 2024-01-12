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Göztepe, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yendi - Son Dakika
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Göztepe, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yendi

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Göztepe, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Tijanic ve Ahmet Ildız'ın golleriyle öne geçen Göztepe, son dakikada Kasongo'nun golüne engel olamadı. Kubilay Kanatsızkuş sarı kart gördü.

Göztepe, deplasmanda Sakaryaspor\'u 2-1 yendi
12.01.2024 - 22:09,
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Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Sarper Barış Saka, Samet Özkul, Haydar Avcı

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen (Dk. 59 Oğuz Yıldırım), Bülent Uzun, Rotman (Dk. 73 Simon), Burak Süleyman, Donkor, Murat Cem Akpınar (Dk. 80 Dimitrov), Hasan Kılıç, Roshi (Dk. 46 Kasongo), Del Valle, Erdi Dikmen

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Traore (Dk. 67 Ahmet Ildız), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 90 Ümit Akdağ), İsmail Köybaşı, Tarkan Serbest, Doğan Erdoğan, Nielsen (Dk. 90 Heliton), Yalçın Kayan (Dk. 76 Celil Yüksel), Tijanic (Dk. 76 Ramon Pascal), Ogün Bayrak

Goller: Dk. 8 Tijanic, Dk. 78 Ahmet Ildız (Göztepe), Dk. 90+3 Kasongo (Sakaryaspor)

Sarı kart: Dk. 87 Kubilay Kanatsızkuş (Göztepe)

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Göztepe, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yendi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Göztepe, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yendi - Son Dakika


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