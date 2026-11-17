Göztepe, Erzurumspor FK deplasmanı hazırlıklarını Stoilov yönetiminde sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanı savunma ve hücum çalışmalarıyla tamamladı.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan sarı-kırmızılar, günü savunma ve hücum çalışmalarıyla tamamladı.
Kaynak: AA
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