Göztepe, Eyüpspor deplasmanı öncesi antrenmanı tamamlayıp İstanbul'da kampa girecek

Göztepe, Eyüpspor deplasmanı öncesi antrenmanı tamamlayıp İstanbul'da kampa girecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda ısınma, pas ve taktik çalışmaların ardından orta-şut yapan takım, bugün İstanbul'a gidip kampa girecek.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda yarın Eyüpspor ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan takım, günü orta-şut çalışmalarıyla tamamladı.
Takım, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.
Kaynak: AA
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