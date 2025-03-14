Göztepe Eyüpspor Maçı İçin Hazırlık Yürütüyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, ısınmanın ardından pas çalışması yapıldı. İdmanın ikinci bölümünde ise savunma ve hücum varyasyonları üzerinde duruldu.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Göztepe, 16 Mart Pazar günü saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda ikas Eyüpspor'u konuk edecek.