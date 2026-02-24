Göztepe, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılılar, dar alanda oyunla idmanı tamamladı.
Göztepe, 28 Şubat Cumartesi günü ikas Eyüpspor'u konuk edecek.
