Göztepe, Eyüpspor\'u 5-1 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'de konuk ettiği Eyüpspor'u 5-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Bu şekilde devam edip, taraftarlarımızla birlikte hedefimize varıp, Süper Lig'e çıkacağız." dedi.

Stoilov, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, maça çok iyi başladıklarının ve bunu müsabakanın geneline yaydıklarını söyledi.

İlk yarının son 20 dakikasında zorluklar yaşadıklarını ve yakaladıkları 4-5 net pozisyonu değerlendiremediklerini aktaran Stoilov, şöyle konuştu:

"Bugün sahada en önemli şey oyuncularımızın her şeyini vermesiydi. Bu durumu aynı şekilde devam ettirmeliyiz. Çünkü sahada her şeyimizi verdiğimiz zaman bizi destekleyen taraftarlarımız çok mutlu oluyor. Kaybettiğimiz günlerde bile sahaya her şeyimizi yansıttığımızda arkamızda olurlar. Çok sıkı çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Oyuncularımız şu ana kadar onlardan istediğimiz şeyleri uyguluyor."

Stoilov, taraftarlara teşekkür ederek, "Her maçta bu büyük mücadeleyi vereceğimize söz veriyorum. Bu şekilde devam edip, taraftarlarımızla birlikte hedefimize varıp, Süper Lig'e çıkacağız." dedi.

Yavaş: "

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Göztepe'nin ligin en az gol yiyen ekibi olduğunu hatırlatarak, rakibin maça çok iyi başladığını, kendilerinin de bu süreçte beklentilerin uzağında bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

İlk yarıda buldukları fırsatların ardından farkı 1'e indirdiklerini belirten Yavaş, şöyle konuştu:

"İkinci devre, belki de bu sezon oynadığımız en kötü devre diyebilirim. İlerleyen süreçte bu ikinci devreden dersler çıkartmamız lazım. Takım olarak hem savunmada hem hücumda bugüne kadar iyi oynayan bir takımdık. Futbol bire bir oynanan temaslı bir oyun. Göztepe bunu bizden bugün daha iyi gerçekleştirdi ve sonuç olarak maçı kazandı. Şimdi önümüzde Erzurumspor FK karşılaşması var. Evimizde oynayacağımız bu maçı kazanarak devre arasına girmek istiyoruz."