Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır

Göztepe'de antrenmana katılmayan Marko Mihojevic ve Balazs Megyeri'nin yanı sıra cezalı Yalçın Kayan yarın forma giyemeyecek.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Fenerbahçe 'yi konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

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