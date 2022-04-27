Göztepe, Soner Aydoğdu ile sözleşmesini karşılıklı feshetti - Son Dakika
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Göztepe, Soner Aydoğdu ile sözleşmesini karşılıklı feshetti

27.04.2022 17:59
Göztepe, Soner Aydoğdu ile sözleşmesini karşılıklı feshetti

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe, oyuncularından Soner Aydoğdu ile yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe, oyuncularından Soner Aydoğdu ile yollarını ayırdı.

Göztepe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Aydoğdu ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Soner Aydoğdu ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Soner Aydoğdu'ya teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz."

Göztepe, Soner Aydoğdu ile sözleşmesini karşılıklı feshetti
Göztepe, Soner Aydoğdu ile sözleşmesini karşılıklı feshetti

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe, Soner Aydoğdu ile sözleşmesini karşılıklı feshetti - Son Dakika


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