Göztepe Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
Göztepe, Galatasaray ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam etti ve taktik çalıştı.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulubün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, kuvvet ve pas çalışmalarıyla başladı.
İlk bölümde taktiksel oyun çalışması yapan sarı-kırmızılı ekip, antrenmanı şut çalışmasıyla tamamladı.
Kaynak: AA
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