Göztepe Galibiyetsiz Süper Lig Günleri Yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göztepe Galibiyetsiz Süper Lig Günleri Yaşıyor

08.03.2026 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, son 5 maçta galip gelemedi ve sıralamada 6. sıraya düştü. Yeni transferlerden beklenen katkı yok.

Trendyol Süper Lig'de 25. haftaya 42 puanla giren Göztepe, son 5 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

Süper Lig'e etkili bir başlangıç yapan ve ilk yarıyı 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puan toplayarak 4. sırada tamamlayan Göztepe, sezonun ikinci yarısında ise istediği sonuçları alamadı.

Bu sezon Avrupa hedefi koyan ve ikinci yarıya da iyi bir başlangıç yapan İzmir temsilcisi, 18. haftada Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etmeye başarırken, 19. haftada Fenerbahçe deplasmanından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Ligin 20. haftasında Mısırlı.com Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, bu maçtan sonra ise galibiyet yüzü görmedi.

TÜMOSAN Konyaspor ile golsüz berabere kalan Göztepe, 22. haftada Zecorner Kayserispor maçından da aynı sonuçla ayrıldı.

Sonraki hafta Beşiktaş deplasmanından 4-0'lık mağlubiyet yaşayan ve bu sezon kalesinde ilk kez 4 gol gören İzmir temsilcisi, 24. haftada sahasında ikas Eyüpspor ile yine golsüz berabere kaldı.

Ligin 25. haftasında dün RAMS Başakşehir'e konuk olan Göztepe, rakibine 2-1 mağlup oldu.

Son 5 maçta galibiyet alamayan, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlikle sadece 3 puan alabilen sarı-kırmızılılar, ligde 6. sıraya kadar geriledi.

Yeni transferler 1 gol katkısı verdi

Devre arası transfer dönemini hareketli geçiren Göztepe'de, Junior Olaitan Beşiktaş'a, Rhaldney Portekiz ekibi Alverca'ya, Ruan Sakaryaspor'a, Ahmed Ildız da Çorum FK'ye transfer oldu.

Kadrosuna Brezilyalı hücumcular Guilherme Luiz Oliveira da Silva ile Jeh, İsviçreli hücumcu Alexis Antunes, Ganalı orta saha Musah Mohammed, kaleci Mehmet Şamil Öztürk ve Bulgar Filip Krastev'i dahil eden sarı-kırmızılılar, yeni transferlerden ise beklediği katkıyı alamadı.

Brezilyalı oyuncular Guilherme, Jeh, Musah Mohammed ve Filip Krastev henüz gol veya gol pası katkısı sunamazken, İsviçreli hücum oyuncusu Alexis Antunes de 5 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.

Son 5 maçta sadece 1 gol atabilen Göztepe, 5 haftada kalesinde gördüğü 6 golle bu sezon kalesinde toplam 18 gol gördü.

Sarı-kırmızılılar, ligin en az gol yiyen takım ünvanına sahip Galatasaray ile aynı gol yeme sayısına ulaştı.

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Galibiyetsiz Süper Lig Günleri Yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

11:54
Putin’den ABD’nin önünde diz çöken Modi’ye tarihi ders
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
11:32
İsrail’den İran’ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar
İsrail'den İran'ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar
11:12
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
11:11
Saldırılar sabahı Tahran Petrol resmen yağmur olup yağdı
Saldırılar sabahı Tahran! Petrol resmen yağmur olup yağdı
10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
10:47
Trump’ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir Hedefte Harg Adası var
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 12:45:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Göztepe Galibiyetsiz Süper Lig Günleri Yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.