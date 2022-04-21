Göztepe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Göztepe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

21.04.2022 18:33
Göztepe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Cumartesi günü Gaziantep FK'ye konuk olacak Göztepe, hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Cumartesi günü Gaziantep FK'ye konuk olacak Göztepe, hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından hücum organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra orta ve şut çalışmaları gerçekleştirdi.

İzmir temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, 23 Nisan, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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