Göztepe - Hatayspor maçı 1-1 berabere - Son Dakika
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Göztepe - Hatayspor maçı 1-1 berabere

Göztepe - Hatayspor maçı 1-1 berabere

Süper Lig'de Göztepe, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda goller Kubilay ve Boutobba'dan geldi.

11.05.2025 20:12
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe, Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada rakip yarı alanın ortasında topu önüne alan Görkem Sağlam, ceza sahasının sol tarafına pasında Boutobba'nın yerden vuruşunda kaleci Arda Özçimen, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

14. dakikada sol kanattan Nielsen'in ortasında penaltı noktası üzerinde Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda top sol direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

19. dakikada sol kanatta topu önüne alan Tijanic, yerden pasını Nielsen'e aktardı. Nielsen'in yaptığı ortada Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda top top ağlara gitti. 1-0

27. dakikada Görkem Sağlam'ın orta alandan gönderdiği uzun topu kontrol eden Boutobba, ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Cem Özbay, Kadir Akıllı

Göztepe: Arda Özçimen, Furkan Bayır, Koray Günter, Malcom Bokele, Lasse Nielsen, Anthony Dennis, Ahmed Ildız, Ogün Bayrak, David Tijanic, Kubilay Kanatsızkuş, Romulo

Yedekler: Mateusz Lis, Emircan Seçgin, Taha Altıkardeş, Heliton, Victor Hugo, Emersonn, Nazım Sangare, Tibet Durakçay, Ege Yıldırım

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Atakaş Hatayspor: Visar Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Guy Marcelin Kılama, Francisco Calvo, Cemali Sertel, Chandrel Massanga, Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Görkem Sağlam, Bilal Boutobba, Carlos Strandberg

Yedekler: Emir Dadük, Demir Sarıcalı, Jonathan Okoronkwo, Selimcan Temel, Baran Sarka, Ali Yıldız, Cengiz Demir, Joelson Fernandes, Deniz Aksoy, Yiğit Ali Buz

Teknik Direktör: Murat Şahin

Goller: Kubilay Kanatsızkuş (dk. 19) (Göztepe), Boutobba (dk. 27) (Atakaş Hatayspor) - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Göztepe - Hatayspor maçı 1-1 berabere - Son Dakika

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SON DAKİKA: Göztepe - Hatayspor maçı 1-1 berabere - Son Dakika
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