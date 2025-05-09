Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.
Dar alanda oyunla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarınki antrenmanla tamamlayacak.
Ege temsilcisi, 11 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.
Son Dakika › Spor › Göztepe Hatayspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?