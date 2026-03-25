Göztepe Hentbol Süper Lig'e Döndü
Göztepe Hentbol Süper Lig'e Döndü

25.03.2026 11:35
Göztepe Hentbol Takımı, 5 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi ve Avrupa kupaları hedefliyor.

İzmir'de 2002 yılında taraftarlar tarafından kurulan ve "Uçan Adamlar" olarak anılan Göztepe Erkek Hentbol Takımı, 5 yıllık aranın ardından yeniden yükseldiği Süper Lig'de kalıcı olup Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor.

Kuruluşundan itibaren uzun süre taraftar desteğiyle ayakta kalan sarı-kırmızılı ekip, 2013 yılına kadar bu şekilde faaliyetlerini sürdürdü.

Mehmet Sepil'in Göztepe Spor Kulübü Başkanı olmasıyla kulübe devredilen takım 2015 yılında Süper Lig'e yükseldi. İzmir temsilcisi, burada 5 sezon boyunca mücadele etti ve Avrupa da önemli karşılaşmalara çıktı.

Salgın sürecinde ekonomik zorluklar yaşayan kulüp, küçülmeye giderek genç oyuncularla yoluna devam etti. Bu süreçte performans kaybı yaşayan ekip, bir alt lige düştü.

Son olarak hem oyuncu hem de yönetici olarak görev yapan Emre Artkıy'ın başkanlığında yeniden yapılanmaya giden Göztepe Hentbol Takımı, toparlanma sürecine girdi.

İzmir temsilcisi, Erkekler 1. Lig Dörtlü Final müsabakasında Sarıçam Belediyespor'u 30-23 mağlup ederek 5 yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükseldi.

Sarı-kırmızılı ekipte yeni sezonda öncelikli hedef, Süper Lig'de kalıcı olup, ilerleyen süreçte Avrupa kupalarında yeniden mücadele etmek.

Doğru yapılanma vurgusu

Göztepe Hentbol Şube Sorumlusu Emre Artkıy, AA muhabirine, hentbol takımının taraftar ekibi olarak kurulduğunu söyledi.

Mehmet Sepil'in göreve geldiği güne kadar sürecin bu şekilde devam ettiğini aktaran Artkıy, "Başkan geldikten sonra ciddi bir yatırım yapıldı. Çok kayda değer başarılar elde edildi ve Süper Lig'e yükseldik. Uzun bir süre Süper Lig'de mücadele ettik. Pandemi koşullarından dolayı değişen ekonomi sistemi bizi de başka bir yöne itti. Çoğu branşın kapandığı bir dönemde biz küçülmeyi, gençlerle oynanmak istedik. Fakat Süper Lig'de bu yeterli olmadı. 5 sezon böyle birinci ligde mücadele ettik." dedi.

Emre Artkıy, geçen yıl takıma sadece devre arası Bursa'dan bir transfer yaptıklarını onun dışındaki tüm sporcuların İzmirli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tüm sporcular İzmir'de yetişmiş arkadaşlarımız. O yüzden de doğru yapılanmayla beraber Süper Lig geldi. Çok mutluyuz. 5 senede çok doğru bir şekilde geldik. Bunu aynı şekilde Süper Lig'de de sürdürmek istiyoruz. İlk amacımız kalıcı olmak. Ondan sonra yavaş yavaş ilerleyerek ikinci, üçüncü sezonumuzda Avrupa görmek istiyoruz."

Avrupa'da kupa hedeflerinin olduğunu vurgulayan Artkıy, bunu başarmak için çaba harcayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Hentbol Süper Lig'e Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Göztepe Hentbol Süper Lig'e Döndü - Son Dakika
Advertisement
