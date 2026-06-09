Göztepe ile Galatasaray Şampiyonluk İçin Karşılaşıyor

KADINLAR Sutopu 1'inci Lig final serisinin beşinci ve son maçında Göztepe yarın Galatasaray'ı şampiyonluk için ağırlayacak. İzmir Halkapınar Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. 2-2'lik eşitlikle devam eden final serisinde kazanan takım sezonu şampiyonlukla tamamlayacak. Göz-Göz, serinin pazar günü İstanbul'da oynanan dördüncü maçında rakibine penaltılarla 14-12 mağlup olarak şampiyonluğu erken garantileme fırsatını kaçırdı. Göztepe, kadınlar sutopunda bu sezon Challenger Cup'ta şampiyon olarak kulübe takım sporlarındaki ilk Avrupa kupasını getirmişti.