Göztepe, İsmail Köybaşı ile yeni sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Göztepe, İsmail Köybaşı ile yeni sözleşme imzaladı

Göztepe, İsmail Köybaşı ile yeni sözleşme imzaladı

Göztepe, Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen takımda iç transfer hareketliliğine başladı. İlk olarak 34 yaşındaki deneyimli sol bek İsmail Köybaşı ile 1 yıllık yeni bir sözleşme imzalandı. Köybaşı'nın sözleşmesi, kulübüne olan bağlılığı ve performansı nedeniyle 1 yıl daha uzatıldı.

21.05.2024 14:51
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Göztepe, 34 yaşındaki futbolcu İsmail Köybaşı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Bu sezon Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Göztepe'de iç transfer hareketliliği başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, ilk olarak 34 yaşındaki deneyimli sol bek İsmail Köybaşı ile 1 yıllık yeni bir sözleşme imzalandığını bildirdi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize katıldığı ilk günden itibaren kulübümüzü evi olarak benimseyen, şanlı formamızı sırtına geçirdiği ilk andan itibaren büyük bir özveriyle mücadele eden kaptanımız İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi, şartların yerine gelmesiyle birlikte 1 yıl uzamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Zaman zaman sakatlık problemi de yaşayan İsmail Köybaşı, bu sezon 20 maçta 4 asistlik katkı sağladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

İsmail Köybaşı, Trendyol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, İsmail Köybaşı ile yeni sözleşme imzaladı - Son Dakika

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