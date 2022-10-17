Göztepe isyan bayrağını erken açtı

SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Tuzlaspor'a 2-0 yenilerek düşme hattına yaklaşan Göztepe'de taraftar isyan bayrağını erken açtı. Geçen sezon 5 yıl mücadele ettiği Süper Lig'den travmatik bir şekilde düşüp sevenlerini kahreden Göz-Göz, yeni yönetim ve yeni kadroyla başladığı 1'inci Lig'de de istediği sonuçları alamadı. Üst üste Pendikspor ve Tuzlaspor'a mağlup olarak ateş hattının bir basamak üzerinde yer alan sarı-kırmızılılarda tribünler özellikle oyunculara çok sert tepki gösterdi.

Maçın 73'üncü dakikasında Tuzlaspor'un attığı ikinci golün ardından Gürsel Aksel Stadı'na gelen futbolseverler bazı futbolcuları yuhalayıp ıslıkladı. Genel bir protestoda da bulunan taraftarlar sosyal medya üzerinden de yönetime yüklendi. Eski Başkan Mehmet Sepil'in kulüp hisselerinin yüzde 70'ini Sport Republic şirketine devretmesiyle yeni yapılanmaya giren ve Danimarkalı Rasmus Ankersen başkanlığında sezona başlayan Göztepe'de taraftarlar geçiş dönemi vurgusunu kabul etmediklerine dair mesajlar yayınladı.