Göztepe isyan bayrağını erken açtı - Son Dakika
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Göztepe isyan bayrağını erken açtı

17.10.2022 11:54
Göztepe isyan bayrağını erken açtı

SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Tuzlaspor'a 2-0 yenilerek düşme hattına yaklaşan Göztepe'de taraftar isyan bayrağını erken açtı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Tuzlaspor'a 2-0 yenilerek düşme hattına yaklaşan Göztepe'de taraftar isyan bayrağını erken açtı. Geçen sezon 5 yıl mücadele ettiği Süper Lig'den travmatik bir şekilde düşüp sevenlerini kahreden Göz-Göz, yeni yönetim ve yeni kadroyla başladığı 1'inci Lig'de de istediği sonuçları alamadı. Üst üste Pendikspor ve Tuzlaspor'a mağlup olarak ateş hattının bir basamak üzerinde yer alan sarı-kırmızılılarda tribünler özellikle oyunculara çok sert tepki gösterdi.

Maçın 73'üncü dakikasında Tuzlaspor'un attığı ikinci golün ardından Gürsel Aksel Stadı'na gelen futbolseverler bazı futbolcuları yuhalayıp ıslıkladı. Genel bir protestoda da bulunan taraftarlar sosyal medya üzerinden de yönetime yüklendi. Eski Başkan Mehmet Sepil'in kulüp hisselerinin yüzde 70'ini Sport Republic şirketine devretmesiyle yeni yapılanmaya giren ve Danimarkalı Rasmus Ankersen başkanlığında sezona başlayan Göztepe'de taraftarlar geçiş dönemi vurgusunu kabul etmediklerine dair mesajlar yayınladı.

YÖNETİME DE TEPKİ GELDİAnkersen'in, "Planlarımız uzun vadede olacak" açıklamasına yorum yapan futbolseverler, "Uzun vadede çeşitli planlarınız olabilir ama kısa vadede Göztepe formasının hak ettiği mücadeleyi sahada göstermek zorundasınız. Göztepe başarılı olmak zorunda, Göztepe Süper Lig'de olmak zorunda. Göztepe kaliteli futbolcularla oynamak zorunda. Bu sezon 30 vasat transfer, 4 vasat hoca ve 2 vasat başkan. Bu kulüp, üzerinde projelerin deneneceği bir yer değildir. Bu taraftarın sabrı sınanmamalıdır" gibi ifadelere yer verdi. TEKNİK EKİP SİFTAH YAPAMADIGöztepe'de teknik direktör Turgay Altay'ın yerine göreve getirilen başantrenör Ekrem Dağ ve teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu ikilisi ise 2'de 0 yaptı. İlk olarak Pendikspor deplasmanında takımı sahaya çıkaran ikili, sahayı 3-0'lık sonuçla terk etti. Gürsel Aksel Stadı'nda da Tuzlaspor'a kaybeden Dağ ve Kayımoğlu yönetimindeki Göztepe gol sevinci dahi yaşayamadı. Maçtan sonra konuşan Şakir Özkayımoğlu ise toparlanacaklarını ifade etti. "TAKIMI ÜST SIRALARA TAŞIYACAĞIZ"Karşılaşmayı değerlendiren Özkayımoğlu, "Öncelikle taraftarımız dün muhteşemdi. Onları üzdüğümüz için inanılmaz derecede mutsuzuz. Taraftarımızı evlerine galibiyet ile göndermeyi çok istedik. Çalışmalarımız bu yöndeydi. Ne yazık ki istediklerimizi yapamadık. Biz en iyisini yapmaya çalışacağız. Bundan sonraki süreçte amacımız takımı üst sıralara taşımak olacak" dedi. Göztepe, bu hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek.

- İzmir
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Kaynak: DHA

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