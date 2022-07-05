Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 9 yaş altı takımından itibaren altyapıda forma giyen 2005 doğumlu İzzet Furkan Malak ile profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.

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Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Göztepe, İzzet Furkan Malak'la profesyonel sözleşme imzaladı - Son Dakika

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