Göztepe, İzzet Furkan Malak'la profesyonel sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Göztepe, İzzet Furkan Malak'la profesyonel sözleşme imzaladı

05.07.2022 14:16
Göztepe, İzzet Furkan Malak'la profesyonel sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, altyapısından orta saha oyuncusu İzzet Furkan Malak'ı profesyonel yaptı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, altyapısından orta saha oyuncusu İzzet Furkan Malak'ı profesyonel yaptı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 9 yaş altı takımından itibaren altyapıda forma giyen 2005 doğumlu İzzet Furkan Malak ile profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.

Öte yandan, geçen sezon Hollanda'nın Dordrecht takımında kiralık olarak forma giyen Seydine N'Diaye'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği bildirildi.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, İzzet Furkan Malak'la profesyonel sözleşme imzaladı - Son Dakika

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