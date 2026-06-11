Göztepe Kadın Sutopu, sezonu iki kupayla tamamladı

Göztepe Kadın Sutopu Takımı, Avrupa Challenger Cup'ı kazanarak 2025-2026 sezonunu tarihi bir başarıyla tamamlarken Sutopu Kadınlar Türkiye 1. Ligi'nde de şampiyon olarak sezonu çifte kupayla noktaladı.

Sezon boyunca sergilediği başarılı performansla dikkat çeken sarı-kırmızılı ekip, tarafsız sahalarda oynanan Altın Grup'un iki etabını da namağlup tamamlayarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde Nevşehir Belediyesi ile karşılaşan Göztepe, rakibini iki maçta da mağlup ederek adını finale yazdırdı. Final serisinde Göztepe'nin rakibi, Altın Grup'ta iki kez mağlup ettiği Galatasaray Zena oldu. Büyük çekişmeye sahne olan serinin İzmir'de oynanan ilk iki karşılaşmasında rakibine üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, 17-12 ve 22-11'lik galibiyetlerle şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Serinin İstanbul'da oynanan üçüncü maçını 8-6 kaybeden Göztepe, dördüncü karşılaşmada ise normal süresi 9-9 sona eren mücadelede penaltı atışları sonucunda mağlup oldu. Böylece final serisi son maça taşındı. Şampiyonun belirleneceği karşılaşmada İzmir'de taraftarının büyük desteğini arkasına alan Göztepe, normal süresi 10-10 eşitlikle tamamlanan mücadelede penaltı atışları sonunda rakibine 5-4 üstünlük sağlayarak Sutopu Kadınlar Türkiye 1. Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

Çifte başarı geldi

Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye'deki başarısını Avrupa'da da taçlandırdı. Malta'da düzenlenen Avrupa Challenger Cup Finalleri'nde Hırvatistan temsilcisi VK Jadran Split'i mağlup eden Göztepe, Avrupa Challenger Cup şampiyonluğunu da kazanarak 2025-2026 sezonunu çifte kupayla tamamladı. Türkiye ve Avrupa'da elde ettiği şampiyonluklarla kulüp tarihine geçen Göztepe Kadın Sutopu Takımı, 2025-2026 sezonunu iki kupa ve unutulmaz başarılarla noktaladı. - İZMİR