Göztepe Kadın Sutopu Takımı Challenger Kupası\'nda

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde iki kez Avrupa Şampiyonu olarak bu sezon Göztepe bünyesine katılan kadın sutopu takımı, üst üste üçüncü kupayı kovalayacağı Avrupa Kadınlar Sutopu Challenger Kupası'nda (European Aquatics Challenger Cup Women) 5-8 Mart'ta Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda elemelerde mücadele edecek. B Grubu'nda mücadele edecek İzmir temsilcisinin rakipleri; Sirens ASC (Malta), VK Jadran Split (Hırvatistan), London Otter (İngiltere), Dalton Koleji Spor Kulübü (Türkiye) ve Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü (Türkiye) olacak.

Göztepe, Challenger Cup 2'nci Ön Eleme Turu B Grubu'nda 5 Mart Perşembe Günü saat 20.30'da Sirens ASC'yle, 6 Mart Cuma saat 20.30'da London Otter'la, 7 Mart Cumartesi saat 11.15'te Dalton Koleji Spor Kulübü'yle aynı gün saat 19.00'da VK Jadran Split'le, 8 Mart Pazar günü de saat 13.00'te Nevşehir Belediyespor Spor Kulübü ile karşılaşacak. Avrupa'nın en prestijli su topu organizasyonları arasında yer alan turnuva tüm İzmirlilere açık olacak. Müsabakaları yerinde izlemek ve tribünden destek vermek isteyen sporseverler, organizasyonu herhangi bir ücret ödemeden takip edebilecek.