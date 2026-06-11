Göztepe Kadın Sutopu Takımı Çifte Şampiyonlukla Sezonu Tamamladı - Son Dakika
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Göztepe Kadın Sutopu Takımı Çifte Şampiyonlukla Sezonu Tamamladı

Göztepe Kadın Sutopu Takımı Çifte Şampiyonlukla Sezonu Tamamladı
11.06.2026 13:53
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Göztepe, Avrupa ve ligde şampiyonluk kazandı, Galatasaray'ı penaltılarla mağlup ederek şampiyon oldu.

Göztepe Kadın Sutopu Takımı, 2025-2026 sezonunu hem Avrupa hem de ligde şampiyonlukla tamamlamayı başardı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Malta'da mart ayında düzenlenen Avrupa Challenger Kupası Finalleri'nde Hırvatistan temsilcisi VK Jadran Split'i mağlup ederek şampiyonluğa uzanan Göztepe, ligde de mutlu sona ulaşarak sezonu çifte kupayla kapattı.

Ligde sezon boyunca başarılı bir performans sergileyen Göztepe, tarafsız sahalarda oynanan Altın Grup'ta iki etabı da namağlup tamamlayarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde Nevşehir Belediyespor ile karşılaşan İzmir temsilcisi, rakibini iki maçta da mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Final serisinde Galatasaray Zena ile karşılaşan Göztepe, İzmir'de oynanan ilk 2 karşılaşmayı 17-12 ve 22-11'lik skorlarla kazanarak seriyi 2-0'a getirdi.

Serinin İstanbul'da oynanan üçüncü maçını 8-6, dördüncü karşılaşmasını ise normal süresi 9-9 tamamlanan mücadelede penaltı atışları sonucunda kaybeden Göztepe, şampiyonluk umudunu sahasındaki son maça taşıdı.

Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda dün oynanan karşılaşmanın normal süresi, 10-10 berabere tamamlandı. Penaltılarda Galatasaray Zena'yı 5-4 mağlup eden Göztepe, seriyi 3-2 kazanarak Kadınlar 1. Lig'de 2025-2026 sezonu şampiyonu oldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Galatasaray, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Kadın Sutopu Takımı Çifte Şampiyonlukla Sezonu Tamamladı - Son Dakika

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