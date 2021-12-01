Göztepe, Kahta 02 Spor maçının hazırlıklarını tamamladı

Göztepe ile Kahta 02 Spor arasında yarın saat 17.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Burak Şeker görev yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın Kahta 02 Spor 'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

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