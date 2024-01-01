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Göztepe, kaleci Mateusz Lis'in bonservisini alacak - Son Dakika
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Göztepe, kaleci Mateusz Lis'in bonservisini alacak

Göztepe, 1'nci Lig'de sezonun ilk yarısında başarılı performans sergileyen kaleci Mateusz Lis'in bonservisini alacak. Southampton'dan kiralanan Lis, Göztepe'de 4 yıllık kontrat yapacak ve kariyerine bu takımda devam etmeyi istiyor.

Göztepe, kaleci Mateusz Lis\'in bonservisini alacak
01.01.2024 - 13:13,
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1'nci Lig'de sezonun ilk yarısını 32 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Göztepe, Southampton'dan kiraladığı kaleci Mateusz Lis'in bonservisini alacak. Göztepe'nin yüzde 70 hisselerine sahip olan Sport Republic şirketinin yönettiği Southamton'ın kalecisi olan Lis'in Göztepe'ye verileceği öğrenilirken, Polonyalı eldivenle 4 yıllık kontrat yapılacağı kaydedildi. Bu sezon birçok maçta takımı ipten alan Lis'in de İzmir'de çok mutlu olduğu ve kariyerini Göztepe'de sürdürmeye sıcak baktığı kaydedildi. Göztepe'nin ezeli rakibi Altay'da 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de görev yapan 26 yaşındaki eldiven gösterdiği performansla sezon sonunda Southampton'a transfer oldu.

Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, o dönem kulübün hisselerini devralmadan önce Gürsel Aksel Stadı'nda izlemeye geldiği Göztepe - Altay derbisinde Lis'i beğenerek sezon sonunda Southampton'a kazandırdı. İngiliz ekibinden aynı yıl Fransa'nın Troyes takımına kiralanan Lis, bu sezon başında Göztepe'ye geldi. Sarı-kırmızılılarda 17 maçın tamamında görev yapan deneyimli kaleci, 1530 dakika süre alıp en fazla sahada kalan isim oldu. Sezonun ilk yarısında 12 golle ligin kalesinde en az gol gören takımı olan Göztepe'de performansıyla taraftarın gönlüne taht kuran Polonyalı kaleci, 2 kritik penaltı kurtarışı da yaptı.

Kaynak: DHA
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