Göztepe, Karşıyaka\'yı 3-1 Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürdü

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KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda oynanan İzmir derbisinde lider Papara Göztepe evinde zirve takipçisi İnfo Yatırım Karşıyaka'yı 3-1 mağlup etti. Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan 19'uncu hafta mücadelesinin setleri 25-21, 19-25, 25-15 ve 25-15'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Göztepe 18'inci galibiyetini elde ederken, Karşıyaka 4'üncü yenilgisini aldı. Maçı Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü ile Eski Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya protokol tribününde yan yana izledi.