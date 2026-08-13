Göztepe Kombine Biletleri Satışta - Son Dakika
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Göztepe Kombine Biletleri Satışta

Göztepe Kombine Biletleri Satışta
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Göztepe, yeni sezon için kombine biletlerini satışa sundu; fiyatlar 1.500 TL'den başlıyor.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde geçen sezon play-offta yarı final oynayıp yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Göztepe kombine biletleri satışa sundu. Bu sezon da maçlarını Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde oynayacak sarı-kırmızılılarda iç saha karşılaşmalarında geçerli kombine kart fiyatları saha kenarı 35 bin TL, VIP 5 bin TL, diğer tribünler ise bin 500 TL olarak belirlendi. Öte yandan geçen sezon sarı-kırmızılı formayı giyen yabancılardan Jordan Barnes ligdeki rakiplerden Büyükçekmece ile sözleşme imzaladı.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Kombine Biletleri Satışta - Son Dakika

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